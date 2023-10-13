Kırıkkale'de meme kanseriyle mücadeleye dikkat çekildi

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce meme kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları, piknik alanındaki kadınlara meme kanseri ve erken tanının önemi anlattı. Ardından mobil araçta kadınlara kanser taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, gazetecilere, meme kanserinde erken tanı ve teşhisin büyük önem taşıdığını söyledi.

Meme kanserine yönelik aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve mobil araçlarla vatandaşlara ücretsiz hizmet verildiğini aktaran Ağırtaş, şöyle konuştu:

"Kanser tarama aracımızla köylerimize ve ilçelerimize hizmet götürmeye devam ediyoruz. Taramalarda aldığımız sonuçların ardından şüphelendiğimiz kişileri hastanelerimize yönlendirerek tedavi görmelerini sağlıyoruz. 20 yaş üstü kadınların her ay düzenli olarak meme muayenelerini yapmaları gerekiyor. Bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Onun haricinde 40-69 yaş arası kadınlara da yine 2 yılda bir mamografi çektirmelerini öneriyoruz. Bu tarz taramalar için tüm vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerimize davet ediyoruz."

Ağırtaş, Millet Bahçesi'nde de vatandaşlarla birlikte olduklarını belirterek, ekim ayı içerisinde meme kanserine yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyet yürüttüklerini kaydetti.