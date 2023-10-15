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        Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon park halindeki 5 araca çarptı

        Kırıkkale'de seyir halindeyken freninin boşaldığı belirtilen kamyon, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 15.10.2023 - 18:43
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        Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon park halindeki 5 araca çarptı
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        Kırıkkale'de seyir halindeyken freninin boşaldığı belirtilen kamyon, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi.

        Kaletepe Mahallesi'nde, H.T. idaresindeki 71 DS 375 plakalı domates kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yokuşta hızlandı.

        Kamyon, sokakta park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

        Hasarlı araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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