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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 09:52 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:02
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

        O.B.D. idaresindeki 48 EP 185 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Etiler Mahallesi mevkisinde A.A. yönetimindeki 34 AED 941 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden O.B.D. ile çocuk oldukları öğrenilen A.E.D. ile E.N.A. yaralandı.

        Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.E.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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