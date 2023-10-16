Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 3 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 9-15 Ekim'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 137 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 134 zanlı ise serbest bırakıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 15 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Öte yandan, 1488 kişi ve 93 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 77 fişek ele geçirildi.