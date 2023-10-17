Kırıkkale'de "2023 Yılı Sporun En'leri" ödül töreni düzenlendi

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında "2023 Yılı Sporun En'leri" ödül töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Makas, devletin spor alanında yaptığı yatırımlara değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve Kırıkkale'nin de desteğiyle daha ileriye yürüyeceklerini aktaran Makas, "En iyi vatansever, görevini en iyi yapandır. Sporcu kardeşlerimiz de en iyisini yapacak ve dünyada her müsabakada bayrağımızı göndere çektirecektir. Buna olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Makas, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili de dünyaya tekrar adaletin, huzurun ve barışın aziz milletin ve Türk gençlerinin sayesinde geleceğini aktardı.

Konuşmanın ardından Vali Makas ve protokol üyeleri, 2023 yılında düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül verdi.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Kırıkkale Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Sırrı Zengin, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.