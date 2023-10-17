Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10-16 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 231,27 gram uyuşturucu madde ile 656 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, 18'i hakkında adli işlem yapıldı.