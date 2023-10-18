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        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 120 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 120 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:01
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        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 120 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 120 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 11-17 Ekim'de il genelindeki trafik kontrollerinde 11 bin 827 aracın denetlendiği belirtildi.

        Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık veren araçların da bulunduğu 120 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.

        Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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