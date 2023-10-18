Yahşihan'da Cumhuriyet konseri iptal edildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenecek Cumhuriyet konserinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yazılı açıklamasında, İsrail'in saldırılarıyla yaşanan insanlık dramı ve bölgede devam eden endişe verici gelişmeler nedeniyle kültür sanat etkinliklerinin iptal edildiğini belirtti.

İlçede Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 27 Ekim'de gerçekleştirilecek konserin de iptal edildiğini aktaran Türkyılmaz, "Yaşanan bu insanlık dramı bizleri derinden üzmüştür. İnsanlık adına utanç verici hale gelen bu baskı ve yok etme politikası bitmeli, acilen sivillere yönelik saldırılar durmalıdır. Cuma günü camilerimizde, ölen yavrularımız için gıyabi cenaze kılınması için gerekli girişimleri yapacağız. Allah ölen kardeşlerimizin mekanını cennet etsin." ifadelerini kullandı.