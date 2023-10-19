Kırıkkale Valisi Makas, muhtarlarla buluştu Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkezdeki mahalle ve köy muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkezdeki mahalle ve köy muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Makas, Kırıkkale Polisevi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşma, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğini anımsattı.

Kutlamaları yastan dolayı daha sakin geçirdiklerini aktaran Makas, "Öncelikle Filistin'de şehadete eren din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce İsrail'in bu terör saldırılarını ve işgali sonlandırması gerektiğini Kırıkkale'miz adına zikretmek istiyorum. Allah, tez zamanda başta Filistin toprakları olmak üzere, tüm İslam alemini refaha ve feraha kavuştursun diliyorum. En büyük dileğimiz bu." diye konuştu.

Makas, muhtarlığın çok kıymetli bir müessese, devlet ve milletin ilk birleştiği nokta olduğunu vurguladı.

Muhtarların devletin en uç noktada halka açılan kapısı ve devletin temsilcisi olduğuna dikkati çeken Makas, şöyle konuştu:

"Milletin gözüyle baktığınız zaman ise tamamen milletin devlete açılan ilk kapısı. Devlet ve millet arasında avukatlık, ara buluculuk yapacaksınız ama milletin lehine yapacaksınız. Her şeyimiz millet için bizim devlet politikamızın temelinde, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu yatıyor. İnsanımızı mutlu ve refah içinde yaşatmadığımız müddetçe yaptığınız valiliğin, kaymakamlığın, muhtarlığın hiçbir hükmü yok. Önce insan. Dolayısıyla insanı yaşatacağız, devletimizi de daim kılacağız."

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, siyasi parti temsilcileri, merkezdeki mahalle ve köy muhtarları katıldı.