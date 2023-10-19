Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale Valisi Makas, muhtarlarla buluştu

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkezdeki mahalle ve köy muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale Valisi Makas, muhtarlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkezdeki mahalle ve köy muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

        Makas, Kırıkkale Polisevi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşma, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğini anımsattı.

        Kutlamaları yastan dolayı daha sakin geçirdiklerini aktaran Makas, "Öncelikle Filistin'de şehadete eren din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce İsrail'in bu terör saldırılarını ve işgali sonlandırması gerektiğini Kırıkkale'miz adına zikretmek istiyorum. Allah, tez zamanda başta Filistin toprakları olmak üzere, tüm İslam alemini refaha ve feraha kavuştursun diliyorum. En büyük dileğimiz bu." diye konuştu.

        Makas, muhtarlığın çok kıymetli bir müessese, devlet ve milletin ilk birleştiği nokta olduğunu vurguladı.

        Muhtarların devletin en uç noktada halka açılan kapısı ve devletin temsilcisi olduğuna dikkati çeken Makas, şöyle konuştu:

        "Milletin gözüyle baktığınız zaman ise tamamen milletin devlete açılan ilk kapısı. Devlet ve millet arasında avukatlık, ara buluculuk yapacaksınız ama milletin lehine yapacaksınız. Her şeyimiz millet için bizim devlet politikamızın temelinde, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu yatıyor. İnsanımızı mutlu ve refah içinde yaşatmadığımız müddetçe yaptığınız valiliğin, kaymakamlığın, muhtarlığın hiçbir hükmü yok. Önce insan. Dolayısıyla insanı yaşatacağız, devletimizi de daim kılacağız."

        Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, siyasi parti temsilcileri, merkezdeki mahalle ve köy muhtarları katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Baltayla otobüs şoförünü yaraladı!
        Baltayla otobüs şoförünü yaraladı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de gönüllü gençlerden mavi kapak seferberliği
        Kırıkkale'de gönüllü gençlerden mavi kapak seferberliği
        İç Anadolu'da camilerde Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler içi...
        İç Anadolu'da camilerde Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler içi...
        Yahşihan'da Cumhuriyet konseri iptal edildi
        Yahşihan'da Cumhuriyet konseri iptal edildi
        Amcasının tavsiyesiyle başladığı muhtarlıkta 39'uncu yılını geçiriyor
        Amcasının tavsiyesiyle başladığı muhtarlıkta 39'uncu yılını geçiriyor
        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 120 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 120 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de "narkorehber" eğitimi verildi
        Kırıkkale'de "narkorehber" eğitimi verildi