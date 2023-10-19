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        Kırıkkale'de otobüste uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:33
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        Kırıkkale'de otobüste uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
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        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç'nin (30) çantasında 157 gram kokain ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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