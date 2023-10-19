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        Kırıkkale'de 2 şüpheli yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 18:32
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        Kırıkkale'de 2 şüpheli yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Ekipler araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 284,06 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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