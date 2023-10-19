Kırıkkale'de 2 şüpheli yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 284,06 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.