Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta İsrail protesto edildi İsrail'in Filistin'e saldırıları Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta protesto edildi.

İsrail'in Filistin'e saldırıları Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta protesto edildi.

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası saldırılarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Milli İrade Platformu adına konuşan Murathan Önder, Filistin halkının direnişinin sadece bir milletin var olma direnişi değil, Kudüs'ün savunulması ve İslam ümmetinin onur mücadelesi olduğunu söyledi.

Etkinliğe Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, MHP İl Başkanı Murat Abalı, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Namazın ardından açıklama yapan İl Müftülüğü din görevlisi İdris Durmuş, masum insanların öldürüldüğü Gazze’nin açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü belirterek, “Temel insani ve tıbbi ihtiyaçların karşılanmasına izin verilmiyor. Sadece Filistinliler değil, tüm masum siviller hedef alınarak soykırım yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

- Yozgat

Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu üyelerince cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda Filistin’e destek açıklaması yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından İsrail saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Etkinliğe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.