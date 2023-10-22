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        Bahşılı'da KADES uygulaması tanıtıldı

        Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:58
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        Bahşılı'da KADES uygulaması tanıtıldı
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        Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Polis ekipleri, pazar yeri, işletmeler, eğitim kurumları ve çevresinde vatandaşları "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" hakkında bilgilendirdi.

        Kadınların telefonlarına KADES uygulamasının indirilmesini sağlayan ekipler, telefon dolandırıcılığı ve hırsızlığa karşı alınabilecek önlemler hakkında da bilgi verdi, broşür dağıttı.

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