Bahşılı'da KADES uygulaması tanıtıldı
Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Polis ekipleri, pazar yeri, işletmeler, eğitim kurumları ve çevresinde vatandaşları "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" hakkında bilgilendirdi.
Kadınların telefonlarına KADES uygulamasının indirilmesini sağlayan ekipler, telefon dolandırıcılığı ve hırsızlığa karşı alınabilecek önlemler hakkında da bilgi verdi, broşür dağıttı.