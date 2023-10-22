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        Bahşılı'da muhtarlara AFAD gönüllüsü eğitimi verildi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında muhtarlara eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:08
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        Bahşılı'da muhtarlara AFAD gönüllüsü eğitimi verildi
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında muhtarlara eğitim verildi.

        AFAD İl Müdürlüğü personeli Betül Altınok, kaymakamlıktaki etkinlikte, mahalle ve köy muhtarlarını projeye dahil etiklerini belirterek, bilgilendirme yapıldığını söyledi.

        Programda, meydana gelecek afetlerde yapılması gerekenler, afetlerin zararlarını en aza indirmek ve verilen hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla muhtarlara teorik ve saha eğitimi verildi.

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