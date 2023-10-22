Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi'nin açılışında konuştu: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizlere düşen Kur'an-ı Kerim'in sadece güzel hatlarla yazılmış olanlarına bakmak değil, onun içindeki ilkelere uymaktır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmemiz lazım." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizlere düşen Kur'an-ı Kerim'in sadece güzel hatlarla yazılmış olanlarına bakmak değil, onun içindeki ilkelere uymaktır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmemiz lazım." dedi.

Kırıkkale Karacalı köyündeki İslami Değerler Külliyesi'nin açılışı, İstiklal Marşı'nın okunması ve Ayasofya-i Kebir Cami-i imamı Mehmet Emin Ay'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erbaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, külliyenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hazreti Muhammed'i hatırlatan ne varsa kendilerinde sevgiye, saygıya ve özleme dayalı bir heyecan oluşturduğunu anlatan Erbaş, bu duygu selinin peygamberi yakından tanımaya, anlamaya, yaşantısını örnek almaya, söylediklerini benimsemeye, bunları hayata yansıtmaya sevk ettiğini söyledi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin devam ettiğini vurgulayan Erbaş, "Allah, Peygamber Efendimizi alemlere rahmet olarak gönderdi. İşte onun alemlere rahmet olarak gönderilişi, yani doğumundan vefatına kadar Rabb'ine irtihaline kadar olan o süreci işte burada kutsal emanetler müzesinde gördük. Efendimize olan aşkımız, sevdamız biraz daha arttı. İnşallah burayı ziyaret eden, Peygamber Efendimizin hayatını adeta adım adım izleyerek, ona ümmet olmanın şerefini yaşayacak." diye konuştu.

Müzenin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Sadece Peygamber efendimizin hayatını işleyen müze değil, Kur'an-ı Kerim... Kur'an-ı Kerim bizim için ne ifade ediyor? Rabb'imizden öğrenelim. 'Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.' Rabb'imiz, Peygamber Efendimize Kur'an'ı böyle tanıtıyor. Kur'an'ın diriliş amacını böyle anlatıyor, Peygamber Efendimize. Bizlere düşen Kur'an-ı Kerim'in sadece güzel hatlarla yazılmış olanlarına bakmak değil, onun içindeki ilkelere uymaktır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmemiz lazım. Buradan alacağımız en büyük derslerden birisi odur. 'Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' diyen İslam ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un adeta bir dua makamında dile getirdiği bu mısralar hep aklımıza gelecek. Burada ezanlar okunduğu müddetçe, ezanları duyan insanlar gelecekler burada secde ve rüku edecekler."

Erbaş, külliyedeki sınıflarda hocaların gelen misafirlere İslami konularda nasihat edeceklerini ve irşatta bulunacaklarını dile getirdi.

Yapılan bu etkinliklerle külliyenin değerinin ortaya çıkacağını belirten Erbaş, İslami Değerler Külliyesi gibi Anadolu'da pek çok yerin olduğunu ve onlarında zaman içerisinde büyük bir ziyaret mekanı haline geldiğini ifade etti.

Külliyenin hiçbir zaman boş kalmaması gerektiğini anlatan Erbaş, "Nasıl ki taşlarıyla, süslemeleriyle, minareleriyle bu külliyemizi emek vererek yaptıysak, inşallah içini de mamur edelim. İçini de namazlarda garip bırakmayalım. Ezanlar okunduğunda garip bırakmayalım." dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da bugünün bereketli ve mübarek bir gün olduğunu belirterek, Türk milletinin tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünde İslam'la müşerref olduktan sonra da hep sancaktar millet olarak mazlumun, masumun ve tüm insanlığın yanında yer aldığını dile getirdi.

Dindar, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirildiğinde İsrail'in Filistin'de zulmetme ihtimalinin olmadığını aktaran Makas, hiçbir Müslüman beldesine küffarın girme olasılığının bulunmadığını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise son 2-3 yıldır dünyada daralan, başı sıkışan, dininden dolayı yurdundan çıkarılan ümmeti Muhammed'in sığındığı tek yerin Türkiye olduğunu vurguladı.

Erbaş ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen külliyedeki Siyer-i Nebi ve Mushaf-ı Şerif Müzesi'ni gezdi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve sanatçı Doç. Dr. Fatih Koca ezgilerini, Dursun Ali Erzincanlı ve oyuncu Ahmet Yenilmez de açılışın ardından şiirlerini seslendirdi.

Açılışa, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.