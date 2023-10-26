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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:03
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda H.D, E.Ç, M.Y. ve E.T’yi gözaltına aldı.

        Zanlılara ait 3 adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi şüphelilerden M.Y. ve E.T. hakimlikçe tutuklandı, H.D. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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