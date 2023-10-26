Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda H.D, E.Ç, M.Y. ve E.T’yi gözaltına aldı.
Zanlılara ait 3 adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi şüphelilerden M.Y. ve E.T. hakimlikçe tutuklandı, H.D. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.