Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda 517 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda 517 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 517 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.