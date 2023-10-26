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        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheli serbest bırakıldı

        Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:17 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:17
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        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheli serbest bırakıldı
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        Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. (17), E.Ö. (49), M.E.K. (19), N.Y. (21), Ö.F.B. (23) ve M.A.Ö. (19) savcılıkça salıverildi.

        Zanlılardan F.M.Ö. (23), M.M. (19) ve O.B. (24) ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçuna yönelik dün 5 adrese düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 2 hard disk, 13 akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek, tablet, 2 tuşlu telefon, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kama, 63 fişek, başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile sim kart ele geçirilmişti.

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