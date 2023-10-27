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        Kırıkkale'de 21 bin 940 dolu makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 21 bin 940 dolu makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:29
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        Kırıkkale'de 21 bin 940 dolu makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 21 bin 940 dolu makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-26 Ekim'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 21 bin 940 dolu makaron, 7 elektronik sigara likidi ve nargile tütünü ele geçirdi.

        Gözaltına alının 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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