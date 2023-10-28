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        İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:45
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        İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Yozgat ve Nevşehir’de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Mehmet Saygılı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törene, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Sivas

        Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Vali Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi'ndeki "Sivas’ın Cumhuriyet Yüzyılı" konulu resim ve fotoğraf sergisini açtı.

        - Kırşehir

        Kırşehir’de Terme Caddesi Şelale Park önünden başlayan "100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü", katılımcıların Cacabey Meydanı’na ulaşmasıyla tamamlandı.

        Cacabey Meydanı’ndaki törende Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        - Niğde

        Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Valilik, Belediye, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, diğer il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Yozgat

        Yozgat’ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından Vali Özkan ve Belediye Başkanı Köse, Lise Caddesi’nde esnafa Türk bayrağı dağıttı.

        - Nevşehir

        Nevşehir’deki tören, Valilik yerleşkesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.

        Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, anıta çelenk sundu.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

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