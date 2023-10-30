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        Kırıkkale'de 15 faili meçhul hırsızlık olayı andınlatıldı

        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:06
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        Kırıkkale'de 15 faili meçhul hırsızlık olayı andınlatıldı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 23-29 Ekim'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 151 zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 17 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 15 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

        Ayrıca, 3 bin 46 kişi ve 163 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile 32 fişek ele geçirildi.

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