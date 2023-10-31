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        Bahşılı'da depodan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:36
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        Bahşılı'da depodan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Doğanay Mahallesi'nde H.A'ya ait yazlık evin deposundan marangoz tezgahı çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

        Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Kırıkkale'de bir esnafa sattığını belirleyen ekipler, zanlılar E.D. ve A.Ü'yü gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Çalıntı malzemeler polis tarafından sahibine teslim edildi.

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