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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:15
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24-30 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 555 uyuşturucu hap ile 55 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, 17'si hakkında adli işlem yapıldı.

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