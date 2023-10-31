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        Kırıkkale'de öğrencilere jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı

        Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında öğrencilere jandarmanın faaliyetleri ve ekipmanları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:53
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        Kırıkkale'de öğrencilere jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı
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        Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında öğrencilere jandarmanın faaliyetleri ve ekipmanları tanıtıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki etkinliğe, Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, jandarma personeli ve 300 öğrenci katıldı.

        Vali Makas, Cücen ve Aydın'ın eşlik ettiği öğrenciler, kurulan stantları gezerek jandarmanın faaliyetleri ve ekipmanları hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilere yönelik çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte, çocuklar komando ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

        Etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığı asayiş köpeği "Tutar" da gösteri yaptı.

        Öğrencilerden Elif Çakal, gazetecilere, çeşitli yarışmalara katıldıklarını belirterek, jandarmanın kullandığı ekipmanları tanıdıklarını söyledi.

        Mutlu Baran da köpek gösterisi izlediklerini ve yarışmalara katıldıklarını ifade ederek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

        Arif Çakal ise bugün çeşitli etkinlikler yaptıklarını ve jandarmayı tanıdıklarını kaydetti.

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