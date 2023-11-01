Kırıkkale'de bir haftada 143 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 143 araç trafikten men edildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 143 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 25-31 Ekim'de il genelindeki trafik kontrollerinde 14 bin 172 aracın denetlendiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 143 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.