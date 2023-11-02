Bahşılı Kaymakamı Bilgiç, yol kontrolüne katıldı
Bahşılı Kaymakamı Erdal Bilgiç, yol uygulamasına katılarak sürücülere uyarılarda bulundu.
Bahşılı Kaymakamı Erdal Bilgiç, yol uygulamasına katılarak sürücülere uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce Doğanay Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetime katılan Kaymakam Bilgiç ve İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül, trafik kuralları konusunda uyardıkları sürücü ve yolculara broşür dağıttı.
Bilgiç, sürücü ve yolculara trafik güvenliğiyle ilgili bilgi verildiğini belirtti.