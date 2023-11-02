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        Kırıkkale'de 21,5 litre sahte içki ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 21,5 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:11
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        Kırıkkale'de 21,5 litre sahte içki ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 21,5 litre sahte içki ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir şüphelinin evinde arama yaptı.

        Ekipler, aramada pet şişelerde 21,5 litre sahte içki buldu.

        Gözaltına alınan 1 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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