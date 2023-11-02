Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem başlattı.

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Ekim-1 Kasım arasında sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 162 kullanıcı tespit edildi.

Çalışmalarda 10 dijital materyali inceleyen ekipler, 7 nitelikli dolandırıcılık, 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, 1 bilişim sistemine girme ve 1 de kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesiyle ilgili işlem başlattı.