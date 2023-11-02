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        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Organ Bağış Haftası açıklaması

        Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Organ Bağış Haftası kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:34
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        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Organ Bağış Haftası açıklaması
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        Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Organ Bağış Haftası kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Ağırtaş, yazılı açıklamasında, organ naklinin canlıdan canlıya veya kadavradan canlıya iki şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

        Türkiye'de canlıdan canlıya organ naklinin daha yaygın olduğunu anlatan Ağırtaş, şunları kaydetti:

        "Özellikle Orta ve İç Anadolu'da ne yazık ki kadavradan bağış istenilen seviyede değil. Biz de okullarda ve kamu kurumlarında organ bağışı hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştirdik ve halka açık yerlerde stant çalışmaları düzenledik. Organ bağışı konusu bir hafta ile sınırlandırılamayacak kadar önemli olduğundan çalışmalarımızı tüm yıla yaymaktayız. Unutulmamalıdır ki organa ihtiyaç duyma ihtimalimiz, organ bağışında bulunma ihtimalimizden daha yüksektir."

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