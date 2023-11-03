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        Jandarma Çelik Kanatlar ve Mehteran Takımı Kırıkkale'de gösteri sundu

        Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı Çelik Kanatlar ile Mehteran Takımı ve Atlı Birliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kırıkkale'de gösteri sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:11
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        Jandarma Çelik Kanatlar ve Mehteran Takımı Kırıkkale'de gösteri sundu
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        Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı Çelik Kanatlar ile Mehteran Takımı ve Atlı Birliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kırıkkale'de gösteri sundu.

        Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekiplerle Kırıkkale Belediyesinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüş sırasında vatandaşlar, jandarma ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.

        Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı'nın çeşitli marşları seslendirdiği meydandaki programda, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi sundu.

        Vali Makas, programın ardından gazetecilere, Kırıkkale'de gurur günü yaşadıklarını belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının 29 Ekim akşamıyla bitmediğini söyledi.

        Türk'ün çağı, Türkiye Yüzyılı'nın kısa kutlamalarla girilecek bir dönem olmadığını ifade eden Makas, şöyle konuştu:

        "Çünkü hepimizin beklediği, özlediği bir yüzyıl. Bundan dolayı bütün kurumlarımıza farklı görevler vermiştik. İl Jandarma Komutanlığımız ve Belediye Başkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımızla işbirliği içerisinde, vekilimizin de desteğiyle Çelik Kanatlar gösterileriyle gurur günü yaşattı. Yine Mehteran Takımı ile bu gururu hep beraber yaşadık. Devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyaya ecdadımızın, dedemizin yaptığı üzere adaleti, hoşgörüyü, eşit dağılımı da getirecek olan yine yüce ve aziz milletimizdir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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