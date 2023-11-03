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        Kırıkkale'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

        Kırıkkale Belediyesine ait mahalle konaklarındaki kadın kursiyerler tarafından Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:29
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        Kırıkkale'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
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        Kırıkkale Belediyesine ait mahalle konaklarındaki kadın kursiyerler tarafından Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Nur Cami avlusundaki kermeste, Sanayi, Kaletepe, Selimözer, Çalılıöz ve Aşağımahmutlar mahallelerinde bulunan konaklarda eğitim alan kadın kursiyerlerin yaptığı yiyecekler, Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

        Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları Koordinatörü Nezahat Bakır, AA muhabirine, mahalle konaklarının kursiyerleri olarak Müslüman kardeşlerine yardım etmek istediklerini söyledi.

        El emeği göz nuru ürünlerinin satışını yaparak, gelirini AFAD aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerine göndermek istediklerini belirten Bakır, kermesin akşama kadar açık olacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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