Kırıkkale'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi Kırıkkale Belediyesine ait mahalle konaklarındaki kadın kursiyerler tarafından Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesine ait mahalle konaklarındaki kadın kursiyerler tarafından Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

Nur Cami avlusundaki kermeste, Sanayi, Kaletepe, Selimözer, Çalılıöz ve Aşağımahmutlar mahallelerinde bulunan konaklarda eğitim alan kadın kursiyerlerin yaptığı yiyecekler, Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları Koordinatörü Nezahat Bakır, AA muhabirine, mahalle konaklarının kursiyerleri olarak Müslüman kardeşlerine yardım etmek istediklerini söyledi.

El emeği göz nuru ürünlerinin satışını yaparak, gelirini AFAD aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerine göndermek istediklerini belirten Bakır, kermesin akşama kadar açık olacağını kaydetti.