Kırıkkale'de boş makaron ve sahte içki ele geçirildi Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 18 bin 800 boş makaron, 22 litre sahte içki, kaçak sigara, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 18 bin 800 boş makaron, 22 litre sahte içki, kaçak sigara, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Ekim-2 Kasım arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 18 bin 800 boş makaron, 10'u elektronik 970 kaçak sigara, 22 litre sahte içki, ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör ve 106 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.