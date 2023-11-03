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        Kırıkkale'de boş makaron ve sahte içki ele geçirildi

        Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 18 bin 800 boş makaron, 22 litre sahte içki, kaçak sigara, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:32
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        Kırıkkale'de boş makaron ve sahte içki ele geçirildi
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        Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 18 bin 800 boş makaron, 22 litre sahte içki, kaçak sigara, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Ekim-2 Kasım arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 18 bin 800 boş makaron, 10'u elektronik 970 kaçak sigara, 22 litre sahte içki, ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör ve 106 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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