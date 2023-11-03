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        Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçirildi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:06 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:21
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        Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçirildi
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte bir kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İncil olduğu bilgisine ulaştı.

        Ekipler, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlediği operasyonda, Y.K'nin içerisinde bulunduğu araçta 1000 yıllık olduğu değerlendirilen 3 İncil kitabı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser niteliğindeki kitapların Ankara Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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