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        Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:47
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        Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'nde kullanılmayan su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden çocuklar, orada bulunan avukat Abdullah Peköz'den yardım istedi.

        Peköz'ün ihbarı üzerine bölgeye gelen Bahşılı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan köpek yavrusu, annesinin yanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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