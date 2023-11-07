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        Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 218 uyuşturucu hap ve 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:57
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        Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 218 uyuşturucu hap ve 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 31 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 218 uyuşturucu hap ve 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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