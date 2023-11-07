Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Kırıkkale'de polis ekiplerince 218 uyuşturucu hap ve 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 31 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 218 uyuşturucu hap ve 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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