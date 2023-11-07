Kırıkkale'de aranan 9 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda aranan 9 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda aranan 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ekim - 6 Kasım arasında il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalar kapsamında, 2 bin 764 kişi ve 753 araç sorgulandı.
Aranan 9 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 19 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, ruhsatsız 7 tabanca, 195 fişek ve 212 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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