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        Kırıkkale'de aranan 9 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda aranan 9 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:01
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        Kırıkkale'de aranan 9 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda aranan 9 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ekim - 6 Kasım arasında il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalar kapsamında, 2 bin 764 kişi ve 753 araç sorgulandı.

        Aranan 9 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 19 araca ceza yazıldı.

        Ayrıca, ruhsatsız 7 tabanca, 195 fişek ve 212 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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