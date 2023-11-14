Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7-13 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 378 uyuşturucu hap ve 30,77 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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