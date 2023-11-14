Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7-13 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 378 uyuşturucu hap ve 30,77 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...

        Benzer Haberler

        Kırıkkale´de 4 katlı apartmanda yangın endişe yarattı
        Kırıkkale´de 4 katlı apartmanda yangın endişe yarattı
        Kırıkkale'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
        Kırıkkale'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
        Başkan Saygılı, alternatif su kaynağı çalışmalarını inceledi
        Başkan Saygılı, alternatif su kaynağı çalışmalarını inceledi
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı