Kırıkkale'de aranan 15 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-13 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 7 bin 45 kişi ve 2 bin 544 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 15 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 119 araca ceza uygulandı.

Ayrıca, ruhsatsız 7 tabanca ve tüfek, 359 fişek, 59 sentetik uyuşturucu hap, 26 elektronik sigara ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.