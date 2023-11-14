Kırıkkale'de aranan 15 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-13 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 7 bin 45 kişi ve 2 bin 544 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 15 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 119 araca ceza uygulandı.
Ayrıca, ruhsatsız 7 tabanca ve tüfek, 359 fişek, 59 sentetik uyuşturucu hap, 26 elektronik sigara ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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