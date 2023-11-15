Kırıkkale'de bir haftada 87 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki denetimlerde 87 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 11 bin 517 aracın denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 87 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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