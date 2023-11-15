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        Kırıkkale'de bir haftada 87 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki denetimlerde 87 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:41
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        Kırıkkale'de bir haftada 87 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki denetimlerde 87 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 11 bin 517 aracın denetlendiği belirtildi.

        Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 87 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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