Kırıkkale'de 14 bin 200 makaron ele geçirildi Kırıkkale'de polis ekiplerince 14 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 268 cinsel içerikli ürün, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 14 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 268 cinsel içerikli ürün, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarını önemeye yönelik 5 şüphelinin ev ve araçlarında arama yaptı.

Aramada, 200'ü dolu 14 bin 200 makaron, 3 bin 268 cinsel içerikli ürün, ruhsatsız 3 tabanca, 3 şarjör ve 27 fişek, 140 paket gümrük kaçağı sigara, elektrikli sigara sarma makinesi ve 8 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.