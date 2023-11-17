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        Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve sahte içki ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince ruhsatsız 2 tabanca, 4 şarjör ve 35 şişe sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:39
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        Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve sahte içki ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince ruhsatsız 2 tabanca, 4 şarjör ve 35 şişe sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarını önemeye yönelik 2 şüphelinin adreslerinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 4 şarjör ve 35 şişe sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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