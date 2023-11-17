Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve sahte içki ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince ruhsatsız 2 tabanca, 4 şarjör ve 35 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince ruhsatsız 2 tabanca, 4 şarjör ve 35 şişe sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarını önemeye yönelik 2 şüphelinin adreslerinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 4 şarjör ve 35 şişe sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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