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        Kırıkkale'de huzur ve asayiş uygulaması

        Kırıkkale'de polis ekiplerince çocukların güvenliğine yönelik huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:00 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:07
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        Kırıkkale'de huzur ve asayiş uygulaması
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince çocukların güvenliğine yönelik huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri korumak, güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla il genelinde uygulama yapıldığı belirtildi.

        Toplam 56 okul ve çevresinde 647 kişi, 16 metruk bina, 7 internet ve 4 oyun salonu, 8 kıraathane ve kafe, 1 ganyan bayi, 1 alkollü mekan, 9 market, 10 park ve bahçenin denetlendiği aktarılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı ifade edildi.

        Açıklamada, çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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