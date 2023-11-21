Kırıkkale'de huzur ve asayiş uygulaması Kırıkkale'de polis ekiplerince çocukların güvenliğine yönelik huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince çocukların güvenliğine yönelik huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri korumak, güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla il genelinde uygulama yapıldığı belirtildi.

Toplam 56 okul ve çevresinde 647 kişi, 16 metruk bina, 7 internet ve 4 oyun salonu, 8 kıraathane ve kafe, 1 ganyan bayi, 1 alkollü mekan, 9 market, 10 park ve bahçenin denetlendiği aktarılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.