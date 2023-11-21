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        Kırıkkale'de polis ekipleri sanal devriye faaliyeti gerçekleştirdi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:31
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        Kırıkkale'de polis ekipleri sanal devriye faaliyeti gerçekleştirdi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlarda bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.

        Ekipler, zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, biri ruhsatlı 2 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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