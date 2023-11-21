Kırıkkale'de polis ekipleri sanal devriye faaliyeti gerçekleştirdi
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde 2 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlarda bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.
Ekipler, zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, biri ruhsatlı 2 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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