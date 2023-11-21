Kırıkkale'de polis ekipleri sanal devriye faaliyeti gerçekleştirdi

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlarda bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, biri ruhsatlı 2 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.