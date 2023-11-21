Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp 2 kadını dolandıran zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıttığı 2 kadının 320 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:26 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp 2 kadını dolandıran zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıttığı 2 kadının 320 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telefonda kendini polis olarak tanıtan kişinin, isimlerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini söylemesi üzerine A.R, 100 bin, Y.S. ise 220 bin lirasını ikametlerine gelen dolandırıcıya verdi.

        Dolandırıldıklarını anlayan 2 kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgedeki güvenlik ve KGYS kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti.

        Kent merkezinde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de polis ekipleri sanal devriye faaliyeti gerçekleştirdi
        Kırıkkale'de polis ekipleri sanal devriye faaliyeti gerçekleştirdi
        Kırıkkale'de huzur ve asayiş uygulaması
        Kırıkkale'de huzur ve asayiş uygulaması
        Kırıkkale'de uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi
        Kırıkkale'de uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi
        Kırıkkale'de 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
        Kırıkkale'de 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
        Sokak köpeğini tüfekle öldürdü; adli kontrolle serbest
        Sokak köpeğini tüfekle öldürdü; adli kontrolle serbest
        Kırıkkale'de sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldüren şüpheli serbest bırakıldı
        Kırıkkale'de sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldüren şüpheli serbest bırakıldı