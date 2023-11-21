Kırıkkale'de 3 ayrı evde hırsızlık iddiası
Kırıkkale'de 3 ayrı adresten 60 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de 3 ayrı adresten 60 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 farklı evden 60 bin lira ve bir miktar ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik ve KGYS kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti.
Kent merkezinde yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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