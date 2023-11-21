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        Kırıkkale'de 3 ayrı evde hırsızlık iddiası

        Kırıkkale'de 3 ayrı adresten 60 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:36
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        Kırıkkale'de 3 ayrı evde hırsızlık iddiası
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        Kırıkkale'de 3 ayrı adresten 60 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 farklı evden 60 bin lira ve bir miktar ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik ve KGYS kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti.

        Kent merkezinde yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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