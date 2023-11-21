Kırıkkale'de 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü şok uygulamada yakalandı
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14-20 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 5 bin 522 kişi ile 1595 araç sorgulandı.
Hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Uygulamalarda çevreye rahatsızlık veren 119 araca ceza yazıldı, ruhsatsız tabanca, 12 fişek, bıçak ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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