Kırıkkale'de bir haftada 69 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 69 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15-21 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 9 bin 201 aracın denetlendiği belirtildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 69 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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