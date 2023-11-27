Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi 554. Sokak'ta K.G. (22) ile K.E. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda K.E, tabancayla K.G'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan K.G, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

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