Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda İ.A. ile D.C.Y. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.A, tabancayla D.C.Y'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan D.C.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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