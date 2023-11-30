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        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:25
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        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgilere göre, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda İ.A. ile D.C.Y. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda İ.A, tabancayla D.C.Y'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ayağından yaralanan D.C.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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