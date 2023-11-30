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        Kırıkkale'de kış mevsimi hazırlıkları görüşüldü

        Kırıkkale'de, Vali Mehmet Makas başkanlığında kış mevsim tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:55 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:00
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        Kırıkkale'de kış mevsimi hazırlıkları görüşüldü
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        Kırıkkale'de, Vali Mehmet Makas başkanlığında kış mevsim tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de, olumsuz hava koşullarına bağlı yaşanabilecek can ve mal kayıplarını engellemek ve en aza indirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

        Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi personelleri sunum yaptı.

        Vali Makas, toplantıda, vatandaşların kışı sorunsuz geçirebilmeleri ve yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için bütün kurumlarının koordineli bir şekilde çalışma yürüteceğini kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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